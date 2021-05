De retour mardi sur les courts à Madrid contre Pablo Andujar ou Marcos Giron, Dominic Thiem a accordé une inter­view au média espa­gnol El País. Il y a conseillé Benoit Paire de « rester à la maison », a évoqué son état de forme physique et mental, Roland‐Garros et aussi la constance de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Son sacre à l’US Open l’a boule­versé et plongé dans un mini « burn out ». Le Big 3 compte en tout 58 titres en Grand Chelem…

« Même gagner un seul titre du Grand Chelem est une chose extrê­me­ment diffi­cile que peu de joueurs réalisent. Ils sont trois des meilleurs athlètes de tous les temps. Je le savais déjà il y a long­temps », a assuré Dominic Thiem.