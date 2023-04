Après quatre ans d’une colla­bo­ra­tion fruc­tueuse (un titre du Grand Chelem remporté à l’US Open en 2020), Dominic Thiem et Nicolas Massu ont décidé réci­pro­que­ment de mettre un terme à leur parte­na­riat suite au tournoi d’Estoril.

Au cours d’un entre­tien accordé au site de Roland‐Garros, l’Autrichien a évoqué les condi­tions de cette rupture avec l’en­traî­neur chilien. « Ce qui était très, très bien, c’est que j’ai senti que c’était complè­te­ment réci­proque. Lorsque nous avons discuté après le match à Estoril, Nico m’a dit que si je n’avais pas cherché à discuter, il l’au­rait fait le soir même. C’est donc très positif. Je pense que, quelle que soit la qualité d’une rela­tion ou d’un succès, il est tout à fait normal dans le sport de cher­cher quelque chose de nouveau, d’ou­vrir un nouveau chapitre. Et c’est ce qui s’est passé. Je me sens bien. Je me sens très bien par rapport aux années passées avec Nico et je suis égale­ment très heureux de ce qui va suivre. »