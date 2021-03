Alors qu’il est la tête de série numéro 1 sur l’ATP 500 de Dubaï, Dominic Thiem s’est confié à la presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias. S’il a notam­ment reconnu qu’il n’était pas dans sa meilleure forme et qu’il visait en prio­rité la terre battue, l’Autrichien a égale­ment été ques­tionné sur sa victoire à l’US Open le 13 septembre dernier face à Alexander Zverev. Et forcé­ment, la ques­tion sur la non‐présence de Roger Federer et Rafael Nadal ainsi que la disqua­li­fi­ca­tion de Novak Djokovic est revenue sur la table. Mais pour l’Autrichien, chaque tournoi à son histoire propre et il n’est pas ques­tion de mini­miser une telle performance.

« Un titre du Grand Chelem vaut la même chose tout le temps, quelles que soient les circons­tances. Mon nom est sur le trophée et il le restera pour toujours. Peu importe qui était là ou ne l’était pas, si j’ai réussi à gagner c’est que je le méritais. »