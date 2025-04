Lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, dont les propos sont relayés par Super Tennis, Dominic Thiem a évoqué la tran­si­tion entre la géné­ra­tion du Big 3 et l’ac­tuelle. Et selon lui, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’ont rien à leur envier en termes de niveau de jeu.

« Tout le monde disait que sans le Big 3 ou Big 4, ce serait plus facile de gagner. Maintenant, nous avons Sinner et Alcaraz. S’ils ne sont pas blessés ou absents pour d’autres raisons, tu dois géné­ra­le­ment en battre un, voire les deux, et c’est sacré­ment diffi­cile. Je pense que Sinner et Alcaraz sont proba­ble­ment aussi diffi­ciles à battre aujourd’hui que Federer ou Djokovic à l’époque. De plus, il y a d’autres très bons joueurs comme Taylor Fritz, lors­qu’il joue à un très haut niveau comme à l’US Open. Il n’est pas plus facile de gagner un Grand Chelem qu’il y a cinq ou dix ans. »