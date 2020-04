Dominic Thiem s’est exprimé pour le compte de Red Bull, la célèbre marque autrichien de boisson énergisante qui soutient aussi sa carrière. Dans cet entretien, Dominic explique qu’il ne sert à rien de critiquer la situation car cela n’est pas constructif, qu’il faut simplement l’accepter et en tirer des choses sur l’état actuel de la planète : « Je suis sûr que vous pouvez tirer des choses positives d’une période difficile comme celle-ci. J’espère que la société apprend de cette situation. Et que nous arrivons à la conclusion que trop de mondialisation, ce n’est tout simplement pas bon, ni pour la planète, ni pour les gens eux-mêmes, ni pour l’environnement. ».

Enfin, Dominic insiste comme beaucoup sur la joie de pouvoir profiter de sa famille ce qui est rarement le cas dans la vie d’un joueur professionnel de ce niveau : « Je ne veux pas lutter avec la situation car nous sommes tous pareils. Il y a maintenant des choses plus importantes que la tournée de tennis ou autre chose. Il s’agit de la santé des gens. J’essaie juste de maîtriser cette fois le plus positivement possible. Ce qui me donne de la force, c’est le temps passé avec mon frère, ma famille et mon chien, et virtuellement avec mes amis. Ce sont des choses auxquelles je n’ai pas accès lorsque le circuit fonctionne »