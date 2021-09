Forfait pour l’US Open et absent pour le reste de la saison 2021 à cause d’une vilaine bles­sure au poignet, Dominic Thiem s’est confié à Tennis Channel sur cette année cauche­mar­desque, chaîne pour laquelle il fait office de consul­tant de luxe durant la quin­zaine new‐yorkaise.

« Avant que je me blesse, les choses n’al­laient pas bien non plus. Avant l’Australie, je me sentais bien, mais pendant le tournoi, j’ai eu quelques problèmes avec la bulle et ensuite, j’ai enchaîné les tour­nois où je n’ai pas joué à mon meilleur niveau. Cette saison a été très dure physi­que­ment et menta­le­ment. Je sentais que j’avais peu d’énergie et que je n’étais pas au mieux de ma forme. J’ai pris un peu de repos après l’Open d’Australie, je ne me suis pas entraîné pendant un certain temps et cela m’a affecté pendant ma saison sur terre battue. Après cela, j’ai recom­mencé à bien jouer et la moti­va­tion a semblé revenir. Quand tout semblait être revenu à la normale, la bles­sure est arrivée. C’est une année à oublier et main­te­nant il est temps de commencer à travailler dur pour 2022. »