Lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, dont les propos sont relayés par Super Tennis, Dominic Thiem a évoqué la quête de Grand Chelem d’Alexander Zverev, qu’il a renversé en finale de l’US Open 2020.

« J’espère que Zverev parviendra à gagner un Grand Chelem. Il a eu une trop grande carrière pour ne pas y parvenir. La vérité, c’est que sans le Big 3, tout le monde a dit qu’il serait plus facile de gagner, mais pour le faire aujourd’hui, il faut battre au moins l’un de Sinner et Alcaraz, si ce n’est les deux. Aujourd’hui, ils sont aussi diffi­ciles à battre que Djokovic et Federer à leur époque », a déclaré l’Autrichien, retraité des courts depuis la fin de saison dernière.