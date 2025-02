Ugo Humbert avait beau­coup fait parler lors de sa demi‐finale à Bercy il y a quelques mois, remportée face à un Karen Khachanov blessé. Le Messin s’était vite excusé pour son atti­tude, mais cette vague de haine l’avait beau­coup touchée, comme l’a déclaré son agent Thierry Ascione à Eurosport.

« J’étais avec lui le soir où la polé­mique a gonflé, et ça l’a énor­mé­ment touché parce qu’il n’y avait aucune méchan­ceté de sa part. Il m’avait demandé : ‘mais tu en penses quoi, toi ?’ Parce qu’il n’avait rien compris à ce qui s’était passé. Il avait simple­ment fait en sorte de conserver un haut niveau d’intensité et dans ces cas‐là, l’autre n’existe pas. Pas de bol, c’était tombé sur Khachanov, qui en plus est un mec très droit. Mais Ugo ne le regar­dait pas. Bon, c’est vrai qu’un match comme ça, si on lui remontre les images, il va se dire : ‘mais c’est qui ce mec sur le court, c’est moi’ ? »