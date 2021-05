Interrogé par nos confrères de l’Equipe au sujet des ambi­tions de Tsitsipas, Thierry Ascione, le direc­teur de l’Open Parc de Lyon pense que le Grec a un réel objectif : devenir numéro 1 mondial : « C’est un gagneur. Ce n’est pas qu’il prépare Roland, il vous beau­coup plus loin et chaque match est un bon moyen de construire ses objec­tifs.…Il veut battre tout le monde, toutes les semaines, être numéro 1. Il est un peu dans le profil de carac­tère de Djoko, qui disait qu’il voulait être numéro 1 et tout bouffer quand il est arrivé et que Federer domi­nait tout. Stefanos est un peu plus discret mais c’st la même chose »