Nous avons joint Thierry Tulasne. Ex-top 10 du circuit, entraineur aujourd’hui d’Harold Mayot, il est aussi président du club d’Aix les Bains en Savoie. Son avis sur la situation actuelle est donc un élément de plus pour comprendre notamment les polémiques autour du fonds de soutien : « L’époque a vraiment changé. Quand je suis arrivé sur le circuit dans les années 80, il y avait une ambiance conviviale, sympathique. Il faut dire que l’on était au grand maximum 150 joueurs professionnels à chercher à devenir des champions. Maintenant nous ne sommes plus dans cette situation, c’est évident, il y a plus de 700 joueurs. Les enjeux sont différents, les prize money aussi. Malgré tout, je trouve que dans cette période de crise, il y a une vraie forme de solidarité et cela me rend vraiment optimiste pour la suite. Je ne veux surtout pas polémiquer sur la sortie de Dominic Thiem, cela lui appartient. Ce que je sais c’est que beaucoup de joueurs donnent leur maximum chaque jour pour essayer de pouvoir progresser, intégrer le top 100, bref devenir un joueur de tennis professionnel »