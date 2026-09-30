Si Arthur Fils n’a atteint qu’une seule fois les huitièmes de finale en Grand Chelem (Wimbledon 2024), et qu’il ne les a d’ailleurs jamais dépassés, l’ancien 10e joueur mondial Thierry Tulasne, le voit encore beaucoup plus haut.
Interrogé par L’Equipe, l’actuel coach de Harold Mayot estime que le numéro 1 français, 9e mondial, a les moyens de se rapprocher des sommets, même s’il lui reste encore une étape à franchir.
« Déjà, l’année qu’il est en train d’accomplir est exceptionnelle, parce qu’il n’a pas tant joué que ça et qu’on se dit forcément qu’avec une année complète, il ira bien plus haut que 9e. Son potentiel saute aux yeux et je ne vois qu’Alcaraz et Sinner qui me semblent au‐dessus, sur l’ensemble d’une saison, pour viser la première place mondiale, même si Arthur peut très bien les battre sur un match. Le seul domaine où, aujourd’hui, il peut y avoir des questionnements dans sa tête, c’est sans doute par rapport à sa faculté à enchaîner les matches en cinq sets. On ne sait pas encore s’il est capable de le faire et d’arriver assez frais en quarts ou en demies d’un Grand Chelem pour défier les meilleurs. »
Actuellement engagé sur l’ATP 500 de Tokyo, où il a dû passer par les qualifications en raison d’un problème administratif, Arthur Fils a dominé son compatriote Luca Van Assche au premier tour (6−3, 6–2). En huitièmes de finale, il affrontera Frances Tiafoe (8e mondial) ou Kei Nishikori, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 11:29