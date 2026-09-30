Si Arthur Fils n’a atteint qu’une seule fois les huitièmes de finale en Grand Chelem (Wimbledon 2024), et qu’il ne les a d’ailleurs jamais dépassés, l’an­cien 10e joueur mondial Thierry Tulasne, le voit encore beau­coup plus haut.

Interrogé par L’Equipe, l’ac­tuel coach de Harold Mayot estime que le numéro 1 fran­çais, 9e mondial, a les moyens de se rappro­cher des sommets, même s’il lui reste encore une étape à franchir.

« Déjà, l’année qu’il est en train d’ac­com­plir est excep­tion­nelle, parce qu’il n’a pas tant joué que ça et qu’on se dit forcé­ment qu’avec une année complète, il ira bien plus haut que 9e. Son poten­tiel saute aux yeux et je ne vois qu’Alcaraz et Sinner qui me semblent au‐dessus, sur l’en­semble d’une saison, pour viser la première place mondiale, même si Arthur peut très bien les battre sur un match. Le seul domaine où, aujourd’hui, il peut y avoir des ques­tion­ne­ments dans sa tête, c’est sans doute par rapport à sa faculté à enchaîner les matches en cinq sets. On ne sait pas encore s’il est capable de le faire et d’ar­river assez frais en quarts ou en demies d’un Grand Chelem pour défier les meilleurs. »

Actuellement engagé sur l’ATP 500 de Tokyo, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions en raison d’un problème admi­nis­tratif, Arthur Fils a dominé son compa­triote Luca Van Assche au premier tour (6−3, 6–2). En huitièmes de finale, il affron­tera Frances Tiafoe (8e mondial) ou Kei Nishikori, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière.







