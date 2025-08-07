Un peu plus d’un mois après avoir fait part de son mal‐être suite à sa défaite dès le premier tour de Wimbledon, Alexander Zverev, battu cette nuit par Karen Khachanov en demi‐finales du Masters 1000 de Toronto, semble déjà aller un peu mieux.

En Allemagne, les propos de Sascha ont eu un écho impor­tant à tel point que nos confrères de Tennis Magazin ont tenu à inter­roger, Thomas Baschab, célèbre coach mental. Et selon lui, affirmer que son compa­triote est en réalité faible menta­le­ment est une grosse bêtise. Extraits.

Monsieur Baschab, Alexander Zverev a révélé à Wimbledon qu’il avait des problèmes mentaux. Ses décla­ra­tions vous ont‐elles surpris ?

Pas du tout. Mais ce qui m’étonne, c’est la manière dont le public traite ce sujet. On a souvent lu qu’Alexander Zverev était menta­le­ment faible parce qu’il avait perdu trois finales de Grand Chelem. Mais c’est complè­te­ment absurde. Si un joueur comme Zverev avait des faiblesses mentales, il ne serait pas devenu le numéro deux mondial. Zverev joue par exemple à merveille les « big points », c’est‐à‐dire les points impor­tants d’un match. Son bilan en matière de tie‐breaks est fantas­tique. Zverev a un tout autre problème.