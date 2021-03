On croyait que les deux hommes s’étaient séparés en froid, ce n’est pas visi­ble­ment le cas puisque Thomas Johansson inter­rogé par la RTBF est vrai­ment très content du « retour » de son ex‐poulain a un niveau digne de son talent : « Je suis très heureux de voir qu’il prend à nouveau du plaisir sur le court. Ce n’était plus le cas à la fin de l’année dernière, durant les six derniers mois de la saison dernière. Il devait se battre, physi­que­ment et menta­le­ment, pendant ses matches. Je suis super content de voir qu’il est de retour, et qu’il joue à nouveau bien. Il a connu des défaites diffi­ciles, mais il a aussi gagné un tournoi, ce qui signifie beau­coup de choses pour lui. Je pense David est quelqu’un qui devrait régu­liè­re­ment remporter des titres. On ne devrait pas attendre des années avant de le voir en gagner un autre, cette fois‐ci ».