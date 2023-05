Ancien numéro un mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 1995, Thomas Muster est une véri­table sommité en Autriche. Invité à s’ex­primer sur la situa­tion actuelle de Dominic Thiem pour le quoti­dien Der Standard, Muster a un peu soufflé le chaud et le froid, alter­nant critiques et décla­ra­tions optimistes.

« Je le crois capable d’en­trer à nouveau dans le top 30 cette année. Avec sa tech­nique, son jeu et la vitesse qu’il peut produire, c’est possible. Concernant sa récente sépa­ra­tion avec son coach (Nicolas Massu, ndlr), la déci­sion est inter­venue trop tard. Ils auraient pu s’en rendre compte cet hiver. Peut‐être avait‐il besoin de toucher le fond, car la situa­tion ne pouvait pas être pire. L’impasse était évidente (…) Je doute que Dominic ait été en forme physi­que­ment jusqu’à présent. En trois ans, beau­coup de choses ont été gâchées par lui, avec des retours annoncés. C’était une somme de mauvaises décisions. »