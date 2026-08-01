Séparé de son père Apostolos depuis fin juin dernier, Stefanos Tsitsipas travaille dorénavant avec Thomas Perrin, membre du programme High Performance de l’Académie Mouratoglou.
Dans un entretien accordé à nos confrères d’Eurosport, le nouveau coach du double finaliste en Grand Chelem est revenu sur l’état d’esprit actuel de son poulain.
« Il a vraiment la volonté de revenir au plus haut niveau et je crois à 100% qu’il peut le faire. Il est impliqué, réceptif et physiquement, son dos va bien. Il y a beaucoup de choses à remettre en place progressivement, et c’est ce à quoi nous travaillons. Quand on a été un ancien top joueur et qu’on a du mal à retrouver son niveau, n’importe qui dans sa situation aurait un peu plongé dans un état de détresse. Face à quelqu’un qui est en difficulté, c’est facile de mettre en avant ses faiblesses. Mais Stefanos ne va pas se mettre au revers à deux mains juste parce que certains pensent que c’est fini ! On réfléchit à la manière d’optimiser son revers, notamment par l’utilisation du slice. Mais la priorité reste de lui donner une direction claire, basée sur ses points forts, et de s’y tenir quel que soit le score. »
Publié le samedi 1 août 2026 à 17:34