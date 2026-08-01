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Thomas Perrin, coach de Tsitsipas : « Stefanos ne va pas se mettre au revers à deux mains juste parce que certains pensent que c’est fini »

Par
Jean Muller
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Séparé de son père Apostolos depuis fin juin dernier, Stefanos Tsitsipas travaille doré­na­vant avec Thomas Perrin, membre du programme High Performance de l’Académie Mouratoglou. 

Dans un entre­tien accordé à nos confrères d’Eurosport, le nouveau coach du double fina­liste en Grand Chelem est revenu sur l’état d’es­prit actuel de son poulain.

« Il a vrai­ment la volonté de revenir au plus haut niveau et je crois à 100% qu’il peut le faire. Il est impliqué, réceptif et physi­que­ment, son dos va bien. Il y a beau­coup de choses à remettre en place progres­si­ve­ment, et c’est ce à quoi nous travaillons. Quand on a été un ancien top joueur et qu’on a du mal à retrouver son niveau, n’im­porte qui dans sa situa­tion aurait un peu plongé dans un état de détresse. Face à quel­qu’un qui est en diffi­culté, c’est facile de mettre en avant ses faiblesses. Mais Stefanos ne va pas se mettre au revers à deux mains juste parce que certains pensent que c’est fini ! On réflé­chit à la manière d’op­ti­miser son revers, notam­ment par l’uti­li­sa­tion du slice. Mais la prio­rité reste de lui donner une direc­tion claire, basée sur ses points forts, et de s’y tenir quel que soit le score. »

Publié le samedi 1 août 2026 à 17:34

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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