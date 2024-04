Dernier vain­queur de Nadal, l’Australien Jordan Thompson a été inter­rogé par l’Equipe Magazine dans le cadre d’un papier sur la possible résur­rec­tion de Rafael Nadal. Selon lui, le joueur espa­gnol aurait du déjà tirer sa révérence.

« Honnêtement, si j’étais lui, je me serais retiré depuis long­temps, pour m’as­surer une deuxième vie en pleine santé et ne pas prendre le risque de me blesser plus encore. Il n’a plus rien à prouver, il a tout gagné, il est le roi de la terre battue. Il démontre simple­ment à quel point il adore le tennis, la compé­ti­tion. Le voir essayer de revenir encore sur le circuit, c’est admi­rable et inspirant »