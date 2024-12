Jordan Thompson a évidem­ment été impacté par l’an­nonce de la suspen­sion provi­soire pour dopage contre son compa­triote et parte­naire de double Max Purcell.

Une suspen­sion qui arrive suite à une perfu­sion de vita­mines supé­rieure à la limite auto­risée de 100 ml, alors même que Purcell affirme avoir expres­sé­ment demander à ce que cette dose ne soit pas dépassée.

Pour Thompson, le cas de son compa­triote ressemble à une mauvaise blague, et l’Australien estime que le trai­te­ment reçu par Purcell est injuste par rapport à celui d’autres joueurs.

« Ce n’était pas une bonne nouvelle pour moi, mais surtout pour Max. Je pense que c’est un peu une blague, mais il n’y a pas grand‐chose que je puisse faire. Je pense qu’il n’est pas très heureux et moi non plus pour être honnête. Il a pris trop de vita­mines dans une poche à perfu­sion… Être suspendu pour cela alors que d’autres ont fait bien pire et se font parfois taper sur les doigts, c’est un peu une blague je pense… mais ce n’est pas à moi de décider de ce qui va se passer. Quand on voit les gars qui ont été contrôlés posi­tifs et que l’on voit Max qui a pris trop de médi­ca­ments dans une poche à perfu­sion, on se demande ce qui s’est passé. »