Top 10 depuis lundi, Frances vit une forme de conte de fées.

Si ce clas­se­ment est une forme d’abou­tis­se­ment, il ravive aussi chez lui certains souvenirs.

Notamment ceux des moments passés devant sa télé­vi­sion à regarder les perfor­mances d’un certain James Blake.

« J’ai appelé et envoyé des messages à James (Blake). Il ne m’a pas répondu. Il m’a envoyé un message holly­woo­dien (rires). Je ne savais pas qu’il était le troi­sième Afro‐Américain à entrer dans le top 10, mais je me souviens avoir admiré James lors­qu’il est arrivé sur le circuit avec ses dread­locks. Je me suis dit : « Ce serait génial de ressem­bler à James Blake. Je porte le bandeau à cause de lui, à partir du moment où il s’est rasé et a commencé à le porter. C’est une icône. J’espère qu’il y aura beau­coup d’autres Frances Tiafoes qui vien­dront après moi et seront dans le top 10″