Tiafoe n’a pas froid aux yeux : « Avec Sinner, on sait à quoi s’at­tendre alors qu’Alcaraz me ressemble plus »

Après avoir fait parler de lui en esti­mant que Novak Djokovic « ne comp­tait pas » dans la course avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Frances Tiafoe s’est prêté au jeu des compa­rai­sons avec les deux meilleurs joueurs du monde. 

Et selon lui, il se rapproche davan­tage de l’Espagnol. 

« Le puzzle de chacun est diffé­rent, le style de chacun est diffé­rent. Mais le plus impor­tant, c’est l’in­ten­sité avec laquelle ils jouent, la vitesse à laquelle ils jouent. Avec Jannik, on sait à quoi s’at­tendre de lui chaque jour. Alcaraz me ressemble plus, dans le sens où il a un talent plus tape‐à‐l’oeil, mais son effort et ce qu’il apporte sont les mêmes chaque jour. Si je peux m’ins­pirer davan­tage de cela, apporter un effort intense à l’en­traî­ne­ment, tout ira bien pour moi. »

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 16:46

