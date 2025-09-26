Après avoir fait parler de lui en estimant que Novak Djokovic « ne comptait pas » dans la course avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Frances Tiafoe s’est prêté au jeu des comparaisons avec les deux meilleurs joueurs du monde.
Et selon lui, il se rapproche davantage de l’Espagnol.
« Le puzzle de chacun est différent, le style de chacun est différent. Mais le plus important, c’est l’intensité avec laquelle ils jouent, la vitesse à laquelle ils jouent. Avec Jannik, on sait à quoi s’attendre de lui chaque jour. Alcaraz me ressemble plus, dans le sens où il a un talent plus tape‐à‐l’oeil, mais son effort et ce qu’il apporte sont les mêmes chaque jour. Si je peux m’inspirer davantage de cela, apporter un effort intense à l’entraînement, tout ira bien pour moi. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 16:46