Après avoir réalisé quelques perfor­mances de haut‐niveau, l’étoile France Tiaofe s’est éteinte assez rapi­de­ment. 30ème à l’issue d’une saison 2025 plus que déce­vante, l’Américain semble un peu perdu dans son tennis.

Mais visi­ble­ment il ne s’en rend pas bien compte et parle comme s’il faisait encore partie du gratin mondial comme en 2023 quand il est devenu un membre du top10.

Participant actuel­le­ment à plusieurs exhi­bi­tions où son jeu parfois flam­boyant peut faire se soulever un public de novices, Frances a été inter­rogé sur la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz.

Ne manquant pas de toupet, Frances ne s’est pas débiné même si ses propos semblent plus être une forme de provocation.

« Je pense toujours que Carlos et Jannik ne sont pas invin­cibles . Je dois le penser. Voyez‐vous, j’ai affronté Carlos deux fois, il a remporté ces deux tour­nois du Grand Chelem, et lors des deux matchs, nous sommes allés jusqu’au cinquième set…Si vous me demandez : sont‐ils deux joueurs incroya­ble­ment diffi­ciles à battre ? Bien sûr. C’est pour­quoi ils gagnent prati­que­ment tous les tour­nois auxquels ils parti­cipent. Mais si vous me dites que prati­que­ment tous les joueurs du circuit ont une chance de battre n’im­porte qui, et qu’à la fin de la semaine, il ne reste plus que deux adver­saires à affronter… je signe tout de suite »