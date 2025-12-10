Après avoir réalisé quelques performances de haut‐niveau, l’étoile France Tiaofe s’est éteinte assez rapidement. 30ème à l’issue d’une saison 2025 plus que décevante, l’Américain semble un peu perdu dans son tennis.
Mais visiblement il ne s’en rend pas bien compte et parle comme s’il faisait encore partie du gratin mondial comme en 2023 quand il est devenu un membre du top10.
Participant actuellement à plusieurs exhibitions où son jeu parfois flamboyant peut faire se soulever un public de novices, Frances a été interrogé sur la domination de Sinner et Alcaraz.
Ne manquant pas de toupet, Frances ne s’est pas débiné même si ses propos semblent plus être une forme de provocation.
« Je pense toujours que Carlos et Jannik ne sont pas invincibles . Je dois le penser. Voyez‐vous, j’ai affronté Carlos deux fois, il a remporté ces deux tournois du Grand Chelem, et lors des deux matchs, nous sommes allés jusqu’au cinquième set…Si vous me demandez : sont‐ils deux joueurs incroyablement difficiles à battre ? Bien sûr. C’est pourquoi ils gagnent pratiquement tous les tournois auxquels ils participent. Mais si vous me dites que pratiquement tous les joueurs du circuit ont une chance de battre n’importe qui, et qu’à la fin de la semaine, il ne reste plus que deux adversaires à affronter… je signe tout de suite »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 08:45