Quelques jours après avoir atteint le meilleur classement de sa carrière suite à sa demi‐finale à l’US Open, la troisième de sa carrière après 2024 et 2022, Frances Tiafoe en veut plus.
Récemment invité sur le podcast de Tennis Channel, Big T, l’actuel 8e joueur mondial a fait part de son désir de devenir numéro 1 américain et d’intégrer le Top 5 mondial.
« Franchement, j’ai toujours l’impression d’être sous‐estimé et que personne ne me remarque. Ça me va, parce que je ne suis pas satisfait avec ma huitième place mondiale. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je veux donner le meilleur de moi‐même et je pense que c’est ce qui me mènera au sommet. Je veux être dans le top 5 et continuer à progresser. Je veux essayer de devenir le meilleur Américain. Être le meilleur Américain, c’est dur maintenant ! On a beaucoup d’excellents joueurs américains : Taylor [Fritz], Ben [Shelton], Tommy [Paul], Learner [Tien]. Il est temps de se concentrer sur l’essentiel et de réussir dans les Majeures et les 1000. Je suis impatient. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 15:08