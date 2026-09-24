Quelques jours après avoir atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière suite à sa demi‐finale à l’US Open, la troi­sième de sa carrière après 2024 et 2022, Frances Tiafoe en veut plus.

Récemment invité sur le podcast de Tennis Channel, Big T, l’ac­tuel 8e joueur mondial a fait part de son désir de devenir numéro 1 améri­cain et d’in­té­grer le Top 5 mondial.

« Franchement, j’ai toujours l’im­pres­sion d’être sous‐estimé et que personne ne me remarque. Ça me va, parce que je ne suis pas satis­fait avec ma huitième place mondiale. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je veux donner le meilleur de moi‐même et je pense que c’est ce qui me mènera au sommet. Je veux être dans le top 5 et conti­nuer à progresser. Je veux essayer de devenir le meilleur Américain. Être le meilleur Américain, c’est dur main­te­nant ! On a beau­coup d’ex­cel­lents joueurs améri­cains : Taylor [Fritz], Ben [Shelton], Tommy [Paul], Learner [Tien]. Il est temps de se concen­trer sur l’es­sen­tiel et de réussir dans les Majeures et les 1000. Je suis impatient. »