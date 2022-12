Demi‐finaliste de l’US Open et actuel 19e joueur mondial, Frances Tiafoe a réalisé une belle saison 2022 même s’il n’est toujours pas parvenu à remporter un titre qui lui échappe depuis 2018.

Remerciant ses nombreux fans dans un texte publié sur son compte Instagram, l’Américain a égale­ment adressé un message à la jeunesse en lui deman­dant de croire quoi qu’il arrive en ses rêves.

« Je veux juste venir ici et d’abord et avant tout remer­cier l’homme ci‐dessus. Tout le monde reçoit un cadeau et je veux juste dire merci de m’avoir accordé le cadeau du tennis. 2022 a été une telle aven­ture pour moi. Je n’ai pas les mots pour le dire. C’est une année que je n’ou­blierai jamais. Je suis vrai­ment recon­nais­sant et humble pour tout ce qui m’est arrivé cette année. C’est fou parce que je ne fais que commencer à gratter la surface. J’ai encore beau­coup à donner à ce jeu et à moi‐même. Si je peux dire quelque chose à tous les jeunes, c’est de ne jamais avoir peur de rêver en grand, car si un gars comme moi peut le faire, vous le pouvez aussi. Avec tout mon amour, à bientôt. »