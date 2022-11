Revenant sur le très émou­vant départ à la retraite de Roger Federer lors de la Laver Cup en septembre dernier sur le podcast de l’ATP, Frances Tiafoe, qui restera d’ailleurs comme le dernier joueur à avoir battu le Maestro suisse aux côtés de Jack Sock en double, a fait part de sa surprise lorsque tous ses plus grands rivaux, à savoir Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray se sont mis à pleurer à l’issue de la rencontre.

« Les enfants sont descendus, sa femme est descendue, tout le monde pleu­rait, Novak, Rafa, Murray. Ce sont les gars qui ont le plus joué contre lui, qui ont toujours voulu le battre, les plus grands rivaux de tous les temps, et les voir pleurer en son nom… Je me suis dit : ‘Mec, c’est dingue’ »