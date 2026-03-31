En octobre dernier, Frances Tiafoe décidait de se séparer de son équipe et notamment de son entraîneur, David Witt.
Cinq mois plus tard, l’actuel 18e joueur mondial est revenu sur cette décision dans un épisode du podcast Changeover, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.
« J’avais juste besoin d’une sorte de remise à zéro. J’avais l’impression d’être dans une situation où je ne pouvais prendre que l’une de deux directions. Je m’éloignais de plus en plus de là où je voulais être, de plus en plus de mon objectif ultime : un Grand Chelem. Je devais faire quelque chose de différent. Il a expliqué que l’accent était mis sur le retour au travail lui‐même, en mettant en place une structure qui remettait l’effort et la répétition au centre. Ce processus, a‑t‐il précisé, consistait moins en des ajustements individuels qu’en un changement de ses normes quotidiennes. J’avais besoin de me remettre à faire des choses difficiles. J’avais besoin de retrouver l’enthousiasme pour le travail, pour me présenter tous les jours et m’y consacrer pleinement. J’avais juste besoin de changer de cap, de changer quelque chose, parce que ce que je faisais ne suffisait pas. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 11:26