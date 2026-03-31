En octobre dernier, Frances Tiafoe déci­dait de se séparer de son équipe et notam­ment de son entraî­neur, David Witt.

Cinq mois plus tard, l’ac­tuel 18e joueur mondial est revenu sur cette déci­sion dans un épisode du podcast Changeover, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.

« J’avais juste besoin d’une sorte de remise à zéro. J’avais l’impression d’être dans une situa­tion où je ne pouvais prendre que l’une de deux direc­tions. Je m’éloignais de plus en plus de là où je voulais être, de plus en plus de mon objectif ultime : un Grand Chelem. Je devais faire quelque chose de diffé­rent. Il a expliqué que l’accent était mis sur le retour au travail lui‐même, en mettant en place une struc­ture qui remet­tait l’effort et la répé­ti­tion au centre. Ce processus, a‑t‐il précisé, consis­tait moins en des ajus­te­ments indi­vi­duels qu’en un chan­ge­ment de ses normes quoti­diennes. J’avais besoin de me remettre à faire des choses diffi­ciles. J’avais besoin de retrouver l’enthousiasme pour le travail, pour me présenter tous les jours et m’y consa­crer plei­ne­ment. J’avais juste besoin de changer de cap, de changer quelque chose, parce que ce que je faisais ne suffi­sait pas. »