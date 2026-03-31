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Tiafoe sur sa déci­sion majeure : « Je m’éloignais de plus en plus de là où je voulais être, de plus en plus de mon objectif ultime : un titre du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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En octobre dernier, Frances Tiafoe déci­dait de se séparer de son équipe et notam­ment de son entraî­neur, David Witt. 

Cinq mois plus tard, l’ac­tuel 18e joueur mondial est revenu sur cette déci­sion dans un épisode du podcast Changeover, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.

« J’avais juste besoin d’une sorte de remise à zéro. J’avais l’impression d’être dans une situa­tion où je ne pouvais prendre que l’une de deux direc­tions. Je m’éloignais de plus en plus de là où je voulais être, de plus en plus de mon objectif ultime : un Grand Chelem. Je devais faire quelque chose de diffé­rent. Il a expliqué que l’accent était mis sur le retour au travail lui‐même, en mettant en place une struc­ture qui remet­tait l’effort et la répé­ti­tion au centre. Ce processus, a‑t‐il précisé, consis­tait moins en des ajus­te­ments indi­vi­duels qu’en un chan­ge­ment de ses normes quoti­diennes. J’avais besoin de me remettre à faire des choses diffi­ciles. J’avais besoin de retrouver l’enthousiasme pour le travail, pour me présenter tous les jours et m’y consa­crer plei­ne­ment. J’avais juste besoin de changer de cap, de changer quelque chose, parce que ce que je faisais ne suffi­sait pas. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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