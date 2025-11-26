Le joueur américain qui a fini sa saison en trombe en soulevant le trophée à Metz, a révélé au site de l’ATP le pourquoi et le comment de son ascension dans le Top30, il est 28ème.
« C’est formidable d’avoir Michael dans l’équipe. C’est un privilège d’avoir une légende comme lui à nos côtés. Il a été un soutien constant depuis son arrivée. J’apprécie son point de vue et son expérience. Nous avons tout de suite eu une excellente entente, ce qui nous a permis de très bien travailler ensemble »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 12:24