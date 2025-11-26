AccueilATPTien, la révélation de l'année, dévoile le secret de sa réussite
Tien, la révé­la­tion de l’année, dévoile le secret de sa réussite

Jean Muller
Par Jean Muller

Le joueur améri­cain qui a fini sa saison en trombe en soule­vant le trophée à Metz, a révélé au site de l’ATP le pour­quoi et le comment de son ascen­sion dans le Top30, il est 28ème

« C’est formi­dable d’avoir Michael dans l’équipe. C’est un privi­lège d’avoir une légende comme lui à nos côtés. Il a été un soutien constant depuis son arrivée. J’apprécie son point de vue et son expé­rience. Nous avons tout de suite eu une excel­lente entente, ce qui nous a permis de très bien travailler ensemble »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 12:24

