Forfait pour l’US Open, Rafael Nadal continue néan­moins de s’en­traîner et parti­ci­pera à la Laver Cup du 20 au 22 septembre à Berlin. Mais alors qu’il n’a pas encore fait d’an­nonce claire sur son avenir, le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a été invité par Clay Tennis à donner son ressenti. Et cette fois, il a pesé ses mots.

« Mon intui­tion me dit que je ne veux pas prédire ce qu’il va faire, mais mon intui­tion est guidée par mon propre espoir. Tout dépendra de lui. Mais j’es­père que nous verrons Nadal plus souvent cette année et l’année prochaine. Tant qu’il se sentira capable de riva­liser à ce niveau et de faire ce qu’il sait si bien faire, je pense qu’il jouera parce qu’il aime ce sport. Mais ce n’est que mon avis », a déclaré Tiley qui avait contrarié Rafa en parlant à sa place en fin d’année 2023.