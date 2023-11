La saison 2023 à peine terminée, l’Open d’Australie débute déjà dans 47 jours (14 au 28 janvier 2024). Et une ques­tion occupe l’es­prit des orga­ni­sa­teurs : Rafael Nadal et Nick Kyrgios seront‐ils de la partie ? Si l’op­ti­misme est de mise pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, l’es­poir semble plutôt mince pour l’Australien.

Craig Tiley, très confiant pour Rafa, a mis en garde Kyrgios, qui n’a disputé qu’un seul match cette année à cause de plusieurs bles­sures notam­ment au genou.

« J’ai parlé à Nick et il m’a dit qu’il allait faire tout ce qu’il pouvait pour parti­ciper à la compé­ti­tion. Je sais qu’il sera présent au tournoi, même s’il ne peut pas jouer, il soutiendra l’évé­ne­ment et jouera un rôle. Nous voulons tous qu’il joue, mais il doit prendre soin de son corps et accepter le fait que ce n’est pas le seul événe­ment du calen­drier », a déclaré le patron de Tennis Australia sur Fox Sports.