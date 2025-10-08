AccueilATPTiley, directeur de l'Open d'Australie, sur Alcaraz : "Je peux vous révéler...
ATP

Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie, sur Alcaraz : « Je peux vous révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial sera la tête d’af­fiche d’une nouvelle initia­tive où un seul point peut vous faire gagner 1 million de dollars »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

464

Le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a annoncé la créa­tion d’un tout nouveau format d’exhibition : dix amateurs affron­te­ront vingt‐deux joueurs profes­sion­nels, dont le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, dans des duels inédits où chaque match se jouera sur un seul point.

La compé­ti­tion offrira une dota­tion totale d’un million de dollars austra­liens, soit environ 700 000 dollars améri­cains ou 564 000 euros.

« Je peux vous révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera la tête d’af­fiche du ‘Million Dollar 1 Point Slam’, une nouvelle initia­tive passion­nante où un seul point peut vous faire gagner 1 million de dollars. Que vous soyez amateur ou profes­sionnel, le vain­queur final rempor­tera le prix. Les inscrip­tions seront bientôt ouvertes dans les clubs à travers le pays, et pendant la semaine d’ou­ver­ture, les fina­listes s’af­fron­te­ront pour avoir la chance d’af­fronter les pros à la Rod Laver Arena », a expliqué Craig Tiley dans des propos relayés par ESPN.

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 09:16

Article précédent
Le Français Rinderknech en plein rêve : « Deux cousins germains en quarts de finale du même Masters 1000, je ne sais pas si c’est déjà arrivé. Il faut demander aux statisticiens »
Article suivant
Un joueur fran­çais dit stop à 30 ans : « C’est avec beau­coup d’émotion que je vous annonce ma retraite sportive… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.