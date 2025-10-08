Le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a annoncé la créa­tion d’un tout nouveau format d’exhibition : dix amateurs affron­te­ront vingt‐deux joueurs profes­sion­nels, dont le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, dans des duels inédits où chaque match se jouera sur un seul point.

La compé­ti­tion offrira une dota­tion totale d’un million de dollars austra­liens, soit environ 700 000 dollars améri­cains ou 564 000 euros.

« Je peux vous révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera la tête d’af­fiche du ‘Million Dollar 1 Point Slam’, une nouvelle initia­tive passion­nante où un seul point peut vous faire gagner 1 million de dollars. Que vous soyez amateur ou profes­sionnel, le vain­queur final rempor­tera le prix. Les inscrip­tions seront bientôt ouvertes dans les clubs à travers le pays, et pendant la semaine d’ou­ver­ture, les fina­listes s’af­fron­te­ront pour avoir la chance d’af­fronter les pros à la Rod Laver Arena », a expliqué Craig Tiley dans des propos relayés par ESPN.