Le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a annoncé la création d’un tout nouveau format d’exhibition : dix amateurs affronteront vingt‐deux joueurs professionnels, dont le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, dans des duels inédits où chaque match se jouera sur un seul point.
La compétition offrira une dotation totale d’un million de dollars australiens, soit environ 700 000 dollars américains ou 564 000 euros.
« Je peux vous révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera la tête d’affiche du ‘Million Dollar 1 Point Slam’, une nouvelle initiative passionnante où un seul point peut vous faire gagner 1 million de dollars. Que vous soyez amateur ou professionnel, le vainqueur final remportera le prix. Les inscriptions seront bientôt ouvertes dans les clubs à travers le pays, et pendant la semaine d’ouverture, les finalistes s’affronteront pour avoir la chance d’affronter les pros à la Rod Laver Arena », a expliqué Craig Tiley dans des propos relayés par ESPN.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 09:16