Vainqueur de ses 29 derniers matchs, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000, en rempor­tant les six derniers tour­nois de cette catégorie.

Alors que certains estiment que le tennis masculin pour­rait perdre de l’in­térêt face à la domi­na­tion de l’Italien, l’an­cien numéro 4 mondial a exprimé un avis bien diffé­rent lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

« Je ne suis pas d’ac­cord avec cela. Je pense que ce que fait Sinner est abso­lu­ment phéno­ménal. D’un point de vue physique, mental et tech­nique, il est passé au niveau supé­rieur. Nous avons toujours su qu’il était un grand joueur, mais être capable de jouer avec une telle régu­la­rité contre les meilleurs joueurs du monde et de tout simple­ment dominer est abso­lu­ment incroyable. Avec l’absence d’Alcaraz à l’approche de Roland‐Garros, c’est vrai­ment Sinner contre le reste du peloton. Et si vous me propo­siez les deux, je choi­si­rais Sinner sans hésiter. »