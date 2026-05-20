Vainqueur de ses 29 derniers matchs, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000, en remportant les six derniers tournois de cette catégorie.
Alors que certains estiment que le tennis masculin pourrait perdre de l’intérêt face à la domination de l’Italien, l’ancien numéro 4 mondial a exprimé un avis bien différent lors d’une interview accordée à Tennis365.
« Je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que ce que fait Sinner est absolument phénoménal. D’un point de vue physique, mental et technique, il est passé au niveau supérieur. Nous avons toujours su qu’il était un grand joueur, mais être capable de jouer avec une telle régularité contre les meilleurs joueurs du monde et de tout simplement dominer est absolument incroyable. Avec l’absence d’Alcaraz à l’approche de Roland‐Garros, c’est vraiment Sinner contre le reste du peloton. Et si vous me proposiez les deux, je choisirais Sinner sans hésiter. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:26