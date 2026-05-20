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Tim Henman, à propos de Jannik Sinner : « Je ne suis pas d’ac­cord avec cela »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 29 derniers matchs, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000, en rempor­tant les six derniers tour­nois de cette catégorie. 

Alors que certains estiment que le tennis masculin pour­rait perdre de l’in­térêt face à la domi­na­tion de l’Italien, l’an­cien numéro 4 mondial a exprimé un avis bien diffé­rent lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

« Je ne suis pas d’ac­cord avec cela. Je pense que ce que fait Sinner est abso­lu­ment phéno­ménal. D’un point de vue physique, mental et tech­nique, il est passé au niveau supé­rieur. Nous avons toujours su qu’il était un grand joueur, mais être capable de jouer avec une telle régu­la­rité contre les meilleurs joueurs du monde et de tout simple­ment dominer est abso­lu­ment incroyable. Avec l’absence d’Alcaraz à l’approche de Roland‐Garros, c’est vrai­ment Sinner contre le reste du peloton. Et si vous me propo­siez les deux, je choi­si­rais Sinner sans hésiter. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 15:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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