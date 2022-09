Resté silen­cieux depuis l’an­nonce de la retraite de Roger Federer, le discret Tim Henman, qui possède un bilan plus qu’ho­no­rable face au Suisse en carrière (mené 7 matchs à 6), a décidé lui aussi de rendre un hommage appuyé au Maestro.

« Son impact sur le tennis et le sport en général a été abso­lu­ment énorme. Il a la carrière la plus incroyable, et il est l’une des personnes les plus influentes de notre sport. De plus, je pense que son héri­tage à Wimbledon est abso­lu­ment incroyable. La façon dont il jouait, mais aussi la façon dont il se compor­tait… l’élé­gance de sa tech­nique. Lorsque la nouvelle a été rendue publique, je dois recon­naître que j’ai été surpris. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. »