L’ancien joueur britannique qui a affronté 13 fois Roger Federer présente un bilan de 6 victoires pour 7 défaites. Autant dire que quand il parle de Roger, il sait ce qu’il dit.

Interrogé sur son retour, il a une analyse réaliste et pragmatique de la situation même s’il attend, comme nous tous, ce retour avec beaucoup d’envie : « Roger n’est pas quelqu’un qui cherche les records, les records sont venus à lui. Il veut gagner les plus grands trophées et être compétitif, c’est cela qui est important pour lui. Il va être intéressant de voir comment son corps a réagi à une absence de 11 mois. Après je ne fais pas de souci, il a l’expérience, l’expertise et surtout il se connait parfaitement. Il reste que ce sera intéressant de voir comment il est car il est certain que l’âge ne facilite pas la situation. Il entre dans son 40e année, et la compétition est aussi forte qu’elle ne l’a jamais été. Ce sera donc réellement fascinant à regarder »