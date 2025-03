Comme le rapporte l’Equipe, Tim Henman s’est exprimé sur Sky Sport au sujet de son compa­triote Jack Draper. Tim est vrai­ment confiant sur l’avenir de celui qui vient de remporter Indian Wells.

« Chez Jack, ce qui me marque, c’est comment il réussit ce mariage entre sa régu­la­rité et la qualité de ses agres­sions. Et comme, athlé­ti­que­ment, il est désor­mais telle­ment plus solide, le voilà 7e mondial. Et le clas­se­ment ne ment pas. C’est un grand joueur. Il n’a pas besoin de grand‐chose d’autre que de conti­nuer à bosser dur et à faire la même chose qu’à Indian Wells à chaque fois qu’il se retrou­vera sur le court. Si je pense qu’il peut gagner des Grands Chelems très prochai­ne­ment ? Of course. »