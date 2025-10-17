Invité à s’exprimer sur la plateforme Netflix à l’issue de la victoire de Jannik Sinner face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’exhibition, Six Kings Slam, Tim Henman a surtout tenu à insister sur les progrès de l’Italien dans un secteur de jeu qui lui faisait parfois défaut il y encore quelques mois : le service.
« Son service était tout simplement incroyable. Dans le premier set, je pense qu’il a réussi 83 % de ses premières balles. Il n’a pratiquement pas perdu de points. Il a réussi neuf aces contre celui qui est sans doute le meilleur relanceur que notre sport ait jamais connu. Cela vous donne une excellente base lorsque vous menez confortablement au score et que vous pouvez vous permettre d’être très agressif sur sa ligne de fond. C’était une performance incroyable. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 16:46