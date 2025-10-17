Accueil6 Kings SlamTim Henman bouche bée devant Jannik Sinner, facile vainqueur de Novak Djokovic...
Tim Henman bouche bée devant Jannik Sinner, facile vain­queur de Novak Djokovic : « Il a réussi cela contre celui qui est sans doute le meilleur relan­ceur que notre sport ait jamais connu »

Par Thomas S

Invité à s’ex­primer sur la plate­forme Netflix à l’issue de la victoire de Jannik Sinner face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, Tim Henman a surtout tenu à insister sur les progrès de l’Italien dans un secteur de jeu qui lui faisait parfois défaut il y encore quelques mois : le service. 

« Son service était tout simple­ment incroyable. Dans le premier set, je pense qu’il a réussi 83 % de ses premières balles. Il n’a prati­que­ment pas perdu de points. Il a réussi neuf aces contre celui qui est sans doute le meilleur relan­ceur que notre sport ait jamais connu. Cela vous donne une excel­lente base lorsque vous menez confor­ta­ble­ment au score et que vous pouvez vous permettre d’être très agressif sur sa ligne de fond. C’était une perfor­mance incroyable. »

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 16:46

Encore sèche­ment battu par Jannik Sinner, Novak Djokovic n'a plus qu'une seule solu­tion : « J'aimerais que quel­qu'un échange son corps plus jeune contre le mien, juste pour un an, afin que je puisse essayer de battre ces gars »
