Consultant pour la BBC durant la quin­zaine de Wimbledon, l’an­cien 4e joueur mondial et quadruple demi‐finaliste du tournoi, Tim Henman, a été invité à s’ex­primer sur la suite de la carrière de Novak Djokovic, qui a déclaré vouloir revenir au moins une dernière fois sur le gazon londo­nien suite à sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales.

Et le Britannique semble très sûr de lui.

« Oui, c’est vrai qu’il aime jouer à Wimbledon. Je l’ai déjà dit à propos de nombreux joueurs. Tant que l’on a la soif de victoire et l’envie de se donner à fond. Continuez à jouer aussi long­temps que vous le pouvez, c’est le plus beau métier du monde. Il a large­ment mérité ce droit grâce à tout ce qu’il a accompli. Je l’ai égale­ment entendu parler de sa parti­ci­pa­tion aux Jeux olym­piques de 2028, je suis donc convaincu que nous rever­rons Djokovic à Wimbledon l’année prochaine, c’est certain. »