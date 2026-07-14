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Tim Henman caté­go­rique sur Djokovic : « Je suis convaincu que nous rever­rons Novak sur ce tournoi l’année prochaine, c’est certain »

Par
Thomas S
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Consultant pour la BBC durant la quin­zaine de Wimbledon, l’an­cien 4e joueur mondial et quadruple demi‐finaliste du tournoi, Tim Henman, a été invité à s’ex­primer sur la suite de la carrière de Novak Djokovic, qui a déclaré vouloir revenir au moins une dernière fois sur le gazon londo­nien suite à sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales.

Et le Britannique semble très sûr de lui. 

« Oui, c’est vrai qu’il aime jouer à Wimbledon. Je l’ai déjà dit à propos de nombreux joueurs. Tant que l’on a la soif de victoire et l’envie de se donner à fond. Continuez à jouer aussi long­temps que vous le pouvez, c’est le plus beau métier du monde. Il a large­ment mérité ce droit grâce à tout ce qu’il a accompli. Je l’ai égale­ment entendu parler de sa parti­ci­pa­tion aux Jeux olym­piques de 2028, je suis donc convaincu que nous rever­rons Djokovic à Wimbledon l’année prochaine, c’est certain. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 16:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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