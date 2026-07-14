Consultant pour la BBC durant la quinzaine de Wimbledon, l’ancien 4e joueur mondial et quadruple demi‐finaliste du tournoi, Tim Henman, a été invité à s’exprimer sur la suite de la carrière de Novak Djokovic, qui a déclaré vouloir revenir au moins une dernière fois sur le gazon londonien suite à sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales.
Et le Britannique semble très sûr de lui.
« Oui, c’est vrai qu’il aime jouer à Wimbledon. Je l’ai déjà dit à propos de nombreux joueurs. Tant que l’on a la soif de victoire et l’envie de se donner à fond. Continuez à jouer aussi longtemps que vous le pouvez, c’est le plus beau métier du monde. Il a largement mérité ce droit grâce à tout ce qu’il a accompli. Je l’ai également entendu parler de sa participation aux Jeux olympiques de 2028, je suis donc convaincu que nous reverrons Djokovic à Wimbledon l’année prochaine, c’est certain. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 16:33