Les sifflets contre Novak Djokovic après son abandon contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie conti­nuent de faire parler sur la planète tennis. C’est au tour de l’ex‐4e mondial, Tim Henman, inter­rogé par Sky Sports, de tacler les spec­ta­teurs ayant hué l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« En creu­sant un peu, je pense qu’il a toujours eu besoin de l’af­fec­tion qui a été montrée à Roger Federer et à Rafael Nadal. Et il ne méri­tait abso­lu­ment pas d’être hué après avoir dû aban­donner en demi‐finales de Grand Chelem. Comme beau­coup d’autres, je pense qu’ils se sont trompés. Pour quel­qu’un qui tenter d’aller cher­cher son 11e titre à l’Open d’Australie, et son 25e Grand Chelem, se retirer après un set montre évidem­ment qu’il n’al­lait pas bien. Le fait qu’il soit hué à ce moment‐là, je pense que c’est indéfendable. »