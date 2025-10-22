Consultant star de Netflix à l’occasion du Six Kings Slam, l’exhibition organisée en Arabie Saoudite et remportée pour la deuxième année consécutive par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz, l’ancien 4e mondial, Tim Henman, s’est montré impressionné par les progrès de l’Italien au service.
« Sinner a livré une performance parfaite, dès le tout premier jeu du match. C’était une véritable leçon de service. Sa capacité à frapper les coins avec une telle vitesse, une telle puissance et une telle précision n’a laissé aucune chance à Alcaraz. Ce dernier n’a pas réussi à s’imposer dans les jeux de service de Sinner, ce qui a mis la pression sur son propre service. On sait bien que lorsqu’on perd son service, le match est pratiquement joué. Avec la qualité des retours actuels, il ne suffit pas de servir vite, il faut viser les coins, et c’est ce qu’il a fait à maintes reprises. Ses variations étaient excellentes, qu’il serve large ou au centre. Ce service est une véritable arme. Il était à quelques centimètres des lignes dans les deux cases. Alcaraz n’a obtenu aucun point de break. Ça a été difficile pour lui. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 15:45