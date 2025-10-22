AccueilATPTim Henman : "Dans ce domaine, Jannik Sinner a donné une véritable...
Tim Henman : « Dans ce domaine, Jannik Sinner a donné une véri­table leçon à Carlos Alcaraz »

Thomas S
Par Thomas S

Consultant star de Netflix à l’oc­ca­sion du Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite et remportée pour la deuxième année consé­cu­tive par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz, l’an­cien 4e mondial, Tim Henman, s’est montré impres­sionné par les progrès de l’Italien au service. 

« Sinner a livré une perfor­mance parfaite, dès le tout premier jeu du match. C’était une véri­table leçon de service. Sa capa­cité à frapper les coins avec une telle vitesse, une telle puis­sance et une telle préci­sion n’a laissé aucune chance à Alcaraz. Ce dernier n’a pas réussi à s’im­poser dans les jeux de service de Sinner, ce qui a mis la pres­sion sur son propre service. On sait bien que lors­qu’on perd son service, le match est prati­que­ment joué. Avec la qualité des retours actuels, il ne suffit pas de servir vite, il faut viser les coins, et c’est ce qu’il a fait à maintes reprises. Ses varia­tions étaient excel­lentes, qu’il serve large ou au centre. Ce service est une véri­table arme. Il était à quelques centi­mètres des lignes dans les deux cases. Alcaraz n’a obtenu aucun point de break. Ça a été diffi­cile pour lui. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 15:45

