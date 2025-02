Au cours d’une récente inter­view accordée au média britan­nique talkSPORT, l’an­cien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant, Tim Henman, a décidé de mettre tout le monde d’accord.

Alors qu’il s’ex­pri­mait sur ses affron­te­ments face à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avant la fin de sa carrière en 2007, le Britannique a clai­re­ment désigné son GOAT (meilleur joueur de tous les temps).

« Federer était le joueur le plus complet contre lequel j’ai joué. Mais pour moi, c’est assez simple : Djokovic est le plus grand joueur masculin de tous les temps. Comment jugez‐vous cela ? Je pense que c’est une ques­tion de chiffres, il s’agit de savoir qui a gagné le plus de tour­nois du Grand Chelem, qui a passé le plus de semaines en tête du clas­se­ment, qui a gagné le plus de Masters 1000 – et c’est Djokovic. »