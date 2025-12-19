AccueilATPTim Henman : "Djokovic pourrait atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem...
ATP

Tim Henman : « Djokovic pour­rait atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem mais je pense qu’il compte sur le fait que quel­qu’un d’autre batte Alcaraz ou Sinner »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Invité de l’émis­sion « The Tennis », l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a tenté de répondre à la ques­tion que tout le monde se pose : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e titre en Grand Chelem ?

« Il pour­rait atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem, mais je pense qu’il compte sur le fait que quel­qu’un d’autre batte Alcaraz ou Sinner. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’il adviendra de son clas­se­ment, s’il devra affronter Alcaraz ou Sinner en quarts de finale, ou s’il sera protégé et les affron­tera en demi‐finales. »

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 13:56

Article précédent
Le plan de Ferrero après sa brutale rupture avec Alcaraz

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.