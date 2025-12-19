Invité de l’émis­sion « The Tennis », l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a tenté de répondre à la ques­tion que tout le monde se pose : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e titre en Grand Chelem ?

« Il pour­rait atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem, mais je pense qu’il compte sur le fait que quel­qu’un d’autre batte Alcaraz ou Sinner. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’il adviendra de son clas­se­ment, s’il devra affronter Alcaraz ou Sinner en quarts de finale, ou s’il sera protégé et les affron­tera en demi‐finales. »