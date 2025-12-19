Invité de l’émission « The Tennis », l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman a tenté de répondre à la question que tout le monde se pose : Novak Djokovic va‐t‐il remporter un 25e titre en Grand Chelem ?
« Il pourrait atteindre une nouvelle finale de Grand Chelem, mais je pense qu’il compte sur le fait que quelqu’un d’autre batte Alcaraz ou Sinner. Il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra de son classement, s’il devra affronter Alcaraz ou Sinner en quarts de finale, ou s’il sera protégé et les affrontera en demi‐finales. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 13:56