Tim Henman est caté­go­rique : « Grâce à son apport, Fritz est le plus suscep­tible de combler l’écart avec Sinner et Alcaraz »

Observateur du tennis pour plusieurs médias, Tim Henman est persuadé que Taylor Fritz va pouvoir aller se mêler à la bagarre face à Sinner et Alcaraz. La clé est lié à l’ap­port de Paul Annacone qui a complété son staff.

« Je connais très bien Paul, car c’était un de mes anciens entraî­neurs. Je pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps, vrai­ment. Il lui faut juste ajouter quelques nouvelles flèches à l’arc de l’Américain. Taylor est déjà un joueur très effi­cace, avec des coups forts comme son service et son jeu de fond de court, en coup droit comme en revers. Il doit main­te­nant commencer à gagner des points supplé­men­taires au filet, surtout lors­qu’il est si agressif en frap­pant ces coups du fond du court. On sent qu’il travaille à évoluer, à ajouter de nouveaux éléments. Pour moi, il est le plus suscep­tible de combler l’écart qui existe actuel­le­ment entre les deux premiers et les autres »

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 09:20

