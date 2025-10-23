Observateur du tennis pour plusieurs médias, Tim Henman est persuadé que Taylor Fritz va pouvoir aller se mêler à la bagarre face à Sinner et Alcaraz. La clé est lié à l’apport de Paul Annacone qui a complété son staff.
« Je connais très bien Paul, car c’était un de mes anciens entraîneurs. Je pense que ce n’est qu’une question de temps, vraiment. Il lui faut juste ajouter quelques nouvelles flèches à l’arc de l’Américain. Taylor est déjà un joueur très efficace, avec des coups forts comme son service et son jeu de fond de court, en coup droit comme en revers. Il doit maintenant commencer à gagner des points supplémentaires au filet, surtout lorsqu’il est si agressif en frappant ces coups du fond du court. On sent qu’il travaille à évoluer, à ajouter de nouveaux éléments. Pour moi, il est le plus susceptible de combler l’écart qui existe actuellement entre les deux premiers et les autres »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 09:20