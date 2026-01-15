Consultant star de TNT Sports, Tim Henman a été invité à s’exprimer sur l’édition 2026 de l’Open d’Australie qui débutera ce dimanche 18 janvier. Et pour l’ancien 4e joueur mondial, il y a deux scénarios qui pourraient venir contrarier les plans de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz de se retrouver en finale le 1er février prochain.
« Si je devais donner deux scénarios expliquant pourquoi Alcaraz et Sinner ne joueront pas la finale de l’Open d’Australie, le premier serait une blessure. Il ne fait aucun doute que lors du premier tournoi de l’année, n’importe quel joueur peut être vulnérable dans des matchs en cinq sets. C’est un élément qu’Alcaraz et Sinner doivent surmonter, et j’espère qu’ils y parviendront. La deuxième variable ne s’applique qu’à Alcaraz, à savoir l’absence de Juan Carlos Ferrero dans son coin, et la question de savoir si cela l’affectera psychologiquement, si cela le distraira et perturbera sa concentration sur le court. Seul le temps nous le dira. J’ai été très surpris qu’ils mettent fin à leur collaboration. Je suis vraiment impatient d’entendre ce qu’Alcaraz lui‐même aura à dire à ce sujet. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 15:15