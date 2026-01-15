AccueilATPTim Henman : "Il existe deux scénarios expliquant pourquoi Alcaraz et Sinner...
Tim Henman : « Il existe deux scéna­rios expli­quant pour­quoi Alcaraz et Sinner ne s’af­fron­te­ront pas en finale de l’Open d’Australie »

Par Thomas S

Consultant star de TNT Sports, Tim Henman a été invité à s’ex­primer sur l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie qui débu­tera ce dimanche 18 janvier. Et pour l’an­cien 4e joueur mondial, il y a deux scéna­rios qui pour­raient venir contra­rier les plans de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz de se retrouver en finale le 1er février prochain. 

« Si je devais donner deux scéna­rios expli­quant pour­quoi Alcaraz et Sinner ne joue­ront pas la finale de l’Open d’Australie, le premier serait une bles­sure. Il ne fait aucun doute que lors du premier tournoi de l’année, n’im­porte quel joueur peut être vulné­rable dans des matchs en cinq sets. C’est un élément qu’Alcaraz et Sinner doivent surmonter, et j’es­père qu’ils y parvien­dront. La deuxième variable ne s’ap­plique qu’à Alcaraz, à savoir l’ab­sence de Juan Carlos Ferrero dans son coin, et la ques­tion de savoir si cela l’af­fec­tera psycho­lo­gi­que­ment, si cela le distraira et pertur­bera sa concen­tra­tion sur le court. Seul le temps nous le dira. J’ai été très surpris qu’ils mettent fin à leur colla­bo­ra­tion. Je suis vrai­ment impa­tient d’en­tendre ce qu’Alcaraz lui‐même aura à dire à ce sujet. »

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 15:15

