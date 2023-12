Consultant pour Eurosport, Tim a répondu à quelques ques­tions concer­nant l’avenir de Rafael Nadal. Comme d’ha­bi­tude, son analyse est plutôt perti­nente. Pour lui, le vrai retour de l’Espagnol sera effectif quand il débu­tera sa saison sur terre‐battue.

« Bien sûr il doit « sortir » et jouer sur le circuit, il doit se mettre dans l’en­vi­ron­ne­ment, il doit disputer des matches plus longs, faire face à l’ad­ver­sité et à tous les éléments diffé­rents qu’il n’a pas connus depuis très, très long­temps. Cependant, s’il peut rester à l’abri des bles­sures et jouer des tour­nois en début d’année, dans une certaine mesure, j’ai l’im­pres­sion que son retour commence vrai­ment une fois qu’il arrive sur la terre battue et que nous aurons eu l’oc­ca­sion de voir où il en est : comment est sa forme, comment est son mouve­ment, comment est son corps, comment récupère‐t‐il après les matchs ? Je pense qu’a­lors, lorsque les matches arri­ve­ront, nous pour­rons dire, écoutez, y a‑t‐il une chance pour Rafa d’ajouter à son palmarès en Grand Chelem ? »