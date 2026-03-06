Revenant pour nos confrères de Tennis365 sur le parcours de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, battu en finale par Carlos Alcaraz après avoir éliminé Jannik Sinner en demi‐finales, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, a fait part de son admiration pour l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem.
« Lors des trois premiers tours, j’avais de sérieux doutes sur Djokovic. Il n’était pas au niveau requis. Puis, mené deux sets à zéro contre Musetti, on se dit qu’il va rentrer chez lui, c’est sûr. Ce qui était incroyable contre Sinner, c’est qu’il a perdu les trois premiers jeux et qu’il était complètement hors du coup. J’étais assis dans la cabine des commentateurs et je me disais que cela pourrait être embarrassant. J’avais vraiment l’impression qu’il allait se faire laminer parce qu’il n’était pas à son niveau, mais comme beaucoup l’ont dit par le passé, il ne faut jamais sous‐estimer ces grands champions, et ce match en était un parfait exemple. La façon dont il a ensuite changé de tactique, au deuxième, troisième et quatrième sets, en devenant très agressif, en jouant le long de la ligne et en ne ratant aucun coup, était absolument incroyable. Vous savez, j’avais du mal à croire ce que je voyais. Vraiment. Et pourtant, je le regarde jouer depuis plus de 20 ans. C’était une performance incroyable. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 13:53