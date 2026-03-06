Revenant pour nos confrères de Tennis365 sur le parcours de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, battu en finale par Carlos Alcaraz après avoir éliminé Jannik Sinner en demi‐finales, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, a fait part de son admi­ra­tion pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Lors des trois premiers tours, j’avais de sérieux doutes sur Djokovic. Il n’était pas au niveau requis. Puis, mené deux sets à zéro contre Musetti, on se dit qu’il va rentrer chez lui, c’est sûr. Ce qui était incroyable contre Sinner, c’est qu’il a perdu les trois premiers jeux et qu’il était complè­te­ment hors du coup. J’étais assis dans la cabine des commen­ta­teurs et je me disais que cela pour­rait être embar­ras­sant. J’avais vrai­ment l’im­pres­sion qu’il allait se faire laminer parce qu’il n’était pas à son niveau, mais comme beau­coup l’ont dit par le passé, il ne faut jamais sous‐estimer ces grands cham­pions, et ce match en était un parfait exemple. La façon dont il a ensuite changé de tactique, au deuxième, troi­sième et quatrième sets, en deve­nant très agressif, en jouant le long de la ligne et en ne ratant aucun coup, était abso­lu­ment incroyable. Vous savez, j’avais du mal à croire ce que je voyais. Vraiment. Et pour­tant, je le regarde jouer depuis plus de 20 ans. C’était une perfor­mance incroyable. »