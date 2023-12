Le consul­tant Eurosport et ex‐numéro 4 mondial Tim Henman a placé Carlos Alcaraz (20 ans) et Jannik Sinner (22 ans) au même niveau avant le début de saison 2024. Pour rappel, l’Italien mène désor­mais 4–3 dans ses face‐à‐face avec son rival espa­gnol sur le circuit principal.

« Il y a une certaine riva­lité avec Djokovic mais je pense aussi qu’il est plus proche de Sinner et de Rune. Ce sont trois gars qui, je pense, vont s’af­fronter énor­mé­ment dans les plus grands tour­nois. Et c’est très impor­tant pour notre sport. Nous aimons ces riva­lités. Sinner et Alcaraz ont joué des matchs incroyables. Ce sont des person­na­lités diffé­rentes mais ils ont des jeux simi­laires. Je pense qu’Alcaraz a un peu plus de poly­va­lence, mais en termes de frappe de balle et de puis­sance depuis le fond du court, Sinner est phéno­ménal. Je pensais qu’Alcaraz avait une bonne longueur d’avance sur Sinner, mais vu la façon dont Sinner a joué à la fin de l’année dernière, je pense que Sinner a abso­lu­ment comblé l’écart. »