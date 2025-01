Ancien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Sky Sports, Tim Henman s’est récem­ment exprimé au sujet de Novak Djokovic et de sa quête d’un 25e tournoi du Grand Chelem.

Et si le Serbe aurait adoré réaliser cet exploit à l’Open d’Australie où il a déjà triomphé à dix reprises, Henman a expliqué que Wimbledon était fina­le­ment sa meilleure opportunité.

« Je pense que Wimbledon est sa meilleure chance de remporter un 25e Grand Chelem. Il a atteint la finale l’année dernière après une opéra­tion au genou. Et je pense que c’est une combi­naison de sa confiance et de sa compré­hen­sion du tennis sur gazon, et du fait qu’il y a peut‐être moins de joueurs qui sont à l’aise sur gazon. Si l’on regarde qui aurait pu gagner en Australie, il y en avait quatre, peut‐être cinq ? Sur gazon, il y en a proba­ble­ment encore moins… [Le numéro 1 mondial] Jannik Sinner a été en demi‐finale, mais je pense que le gazon est proba­ble­ment la surface sur laquelle il est le plus vulné­rable ; il y a Djokovic et Alcaraz, mais au‐delà, c’est diffi­cile de prédire. »