Chez nos confrères de Tennis Head, Tim Henman a fait un bilan très factuel du retour d’Andy Murray.

Tim pense qu’Andy a progressé mais qu’il n’a pas les moyens de gagner à nouveau un tournoi du Grand Chelem, une affir­ma­tion pas diffi­cile à affirmer puis­qu’au meilleur de sa forme l’Ecossais avait déjà du mal à atteindre ce Graal (NDLR : 3 victoires en 9 finales).

Mais ce qui importe vrai­ment c’est le présent, et ce qu’Andy peut réaliser. Sur ce sujet, l’avis d’Henman est plus précieux : « Je pense qu’il peut gagner un tournoi sur le circuit. Si vous regardez comment il est actuel­le­ment après son retour et comment il a joué depuis Queen’s, je consi­dère qu’il s’est beau­coup amélioré. Son jeu va dans la bonne direc­tion et s’il peut rester à ce niveau physi­que­ment, il conti­nuera sûre­ment à aller de mieux en mieux. Malgré tout je pense qu’il ne peut pas à nouveau gagner un tournoi du Grand Chelem. Je sais qu’Andy aime prouver que les gens ont tort et j’ai­me­rais qu’il me prouve le contraire. »