Alors que l’Open d’Australie se rapproche à grands pas (du 18 janvier au 1er février 2026), les diffé­rents spécia­listes et obser­va­teurs se creusent la tête pour trouver un joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour l’an­cien 4e mondial, Tim Henman, Jack Draper, sans ses soucis de bles­sure, en a la capacité.

« Quelqu’un peut‐il vrai­ment se mêler à la conver­sa­tion Alcaraz‐Sinner ? Pour l’ins­tant, je ne le vois pas. Mais un an, c’est long dans la vie, et certai­ne­ment dans le sport. Et la seule personne que j’ai­me­rais voir rejoindre cette conver­sa­tion, c’est Jack Draper, car il ne fait aucun doute qu’au premier semestre 2025, il en faisait partie, vu la façon dont il a battu Alcaraz à Indian Wells et atteint la finale à Madrid. Il jouait un tennis excep­tionnel. Nous devons donc être patients. Il lui faudra du temps pour accu­muler des matchs et retrouver sa forme physique. »