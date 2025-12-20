Alors que l’Open d’Australie se rapproche à grands pas (du 18 janvier au 1er février 2026), les différents spécialistes et observateurs se creusent la tête pour trouver un joueur capable de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et pour l’ancien 4e mondial, Tim Henman, Jack Draper, sans ses soucis de blessure, en a la capacité.
« Quelqu’un peut‐il vraiment se mêler à la conversation Alcaraz‐Sinner ? Pour l’instant, je ne le vois pas. Mais un an, c’est long dans la vie, et certainement dans le sport. Et la seule personne que j’aimerais voir rejoindre cette conversation, c’est Jack Draper, car il ne fait aucun doute qu’au premier semestre 2025, il en faisait partie, vu la façon dont il a battu Alcaraz à Indian Wells et atteint la finale à Madrid. Il jouait un tennis exceptionnel. Nous devons donc être patients. Il lui faudra du temps pour accumuler des matchs et retrouver sa forme physique. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 17:17