AccueilATPTim Henman : "Le seul joueur que j'aimerais voir rejoindre la conversation...
ATP

Tim Henman : « Le seul joueur que j’ai­me­rais voir rejoindre la conver­sa­tion entre Alcaraz et Sinner, c’est lui, car il ne fait aucun doute qu’il en faisait partie l’année dernière »

Thomas S
Par Thomas S

-

316

Alors que l’Open d’Australie se rapproche à grands pas (du 18 janvier au 1er février 2026), les diffé­rents spécia­listes et obser­va­teurs se creusent la tête pour trouver un joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour l’an­cien 4e mondial, Tim Henman, Jack Draper, sans ses soucis de bles­sure, en a la capacité.

« Quelqu’un peut‐il vrai­ment se mêler à la conver­sa­tion Alcaraz‐Sinner ? Pour l’ins­tant, je ne le vois pas. Mais un an, c’est long dans la vie, et certai­ne­ment dans le sport. Et la seule personne que j’ai­me­rais voir rejoindre cette conver­sa­tion, c’est Jack Draper, car il ne fait aucun doute qu’au premier semestre 2025, il en faisait partie, vu la façon dont il a battu Alcaraz à Indian Wells et atteint la finale à Madrid. Il jouait un tennis excep­tionnel. Nous devons donc être patients. Il lui faudra du temps pour accu­muler des matchs et retrouver sa forme physique. »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 17:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Coco Gauff succède à Aryna Sabalenka pour un trophée très particulier

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.