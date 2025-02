Comme l’Open d’Australie, l’US Open a annoncé que le tournoi commen­cera désor­mais le dimanche et non le lundi, afin d’avoir 15 jours au lieu de 14 pour finir le tournoi. Une déci­sion que Tim Henman, ancien N°4 mondial, affirme qu’à Wimbledon, il est en revanche inen­vi­sa­geable de commencer le dimanche, car la préser­va­tion des courts est trop impor­tante pour y jouer un jour de plus.

« On peut dire sans trop se tromper que, du point de vue de Wimbledon, 14 jours pour les cham­pion­nats suffisent. Lorsque l’évé­ne­ment durait 13 jours, le dimanche du milieu était consacré à l’ar­ro­sage des courts afin de s’as­surer qu’ils seraient encore en vie pour la dernière partie du tournoi. Le court central est celui sur lequel on joue le plus, car il est utilisé tous les jours et il faut qu’il soit dans le meilleur état possible pour le dernier week‐end. La déci­sion de passer à 14 jours n’a pas été facile à prendre. Il faut compter 80 heures de tennis sur le Centre Court pendant la durée de l’évè­ne­ment. L’envie de passer à 15 jours est nulle. D’abord et avant tout à cause des courts ».