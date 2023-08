Alors que tout le monde attend, espère ou prévoit un nouvel affron­te­ment entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en finale de l’US Open le 10 septembre prochain, l’an­cien 4e joueur mondial, Tim Henman, a estimé dans les colonnes de Tennis 365 que ce duel n’aura pas lieu. Voici son explication :

« Je signe­rais bien pour une autre finale Alcaraz – Djokovic, mais je ne pense pas qu’il y aura un affron­te­ment entre ces deux‐là. Sur les courts en dur, il y a plus de joueurs capables d’ac­céder à la finale. La profon­deur est bien plus grande que sur gazon, où l’on peut compter sur les doigts d’une main le nombre de joueurs qui pour­raient gagner. Même si ce qu’Alcaraz a fait à Wimbledon était abso­lu­ment incroyable, il l’a battu à son propre jeu, je pense toujours que Djokovic est le joueur à battre à l’US Open. Il a remporté les deux premiers Grands Chelems de cette année et a atteint la finale à Wimbledon. Son palmarès et son expé­rience sont incroyables, mais c’est formi­dable que nous soyons aux premiers stades d’une nouvelle riva­lité. Ils sont à des étapes complè­te­ment diffé­rentes de leur carrière, mais espé­rons qu’ils se joue­ront encore plus de fois. »