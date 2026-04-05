Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il n’avait plus manqué ce tournoi depuis 2011, Novak Djokovic suscite l’in­ter­ro­ga­tion de plusieurs obsr­va­teurs et spécia­listes sur son programme pour cette saison de terre battue.

Consultant pour Eurosport et invité à s’ex­primer à ce sujet, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, se demande même si le Serbe s’ali­gnera à Roland‐Garros le 18 mai prochain.

« Je serai très curieux de voir combien de matchs il dispu­tera sur terre battue. C’est la surface la plus exigeante physi­que­ment. Va‐t‐il disputer un tournoi avant Roland‐Garros ? Va‐t‐il même parti­ciper à Roland‐Garros ? Va‐t‐il se concen­trer unique­ment sur le gazon ? Qui sait. Je peux imaginer un scénario où il ne joue pas à Paris, mais on verra. »