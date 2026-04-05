Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il n’avait plus manqué ce tournoi depuis 2011, Novak Djokovic suscite l’interrogation de plusieurs obsrvateurs et spécialistes sur son programme pour cette saison de terre battue.
Consultant pour Eurosport et invité à s’exprimer à ce sujet, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, se demande même si le Serbe s’alignera à Roland‐Garros le 18 mai prochain.
« Je serai très curieux de voir combien de matchs il disputera sur terre battue. C’est la surface la plus exigeante physiquement. Va‐t‐il disputer un tournoi avant Roland‐Garros ? Va‐t‐il même participer à Roland‐Garros ? Va‐t‐il se concentrer uniquement sur le gazon ? Qui sait. Je peux imaginer un scénario où il ne joue pas à Paris, mais on verra. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 14:27