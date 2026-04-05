Accueil ATP

Tim Henman pessi­miste pour Novak Djokovic : « Je peux imaginer un scénario où il ne joue pas à Roland‐Garros »

Par
Thomas S
-
1447

Forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il n’avait plus manqué ce tournoi depuis 2011, Novak Djokovic suscite l’in­ter­ro­ga­tion de plusieurs obsr­va­teurs et spécia­listes sur son programme pour cette saison de terre battue.

Consultant pour Eurosport et invité à s’ex­primer à ce sujet, Tim Henman, ex‐4e joueur mondial, se demande même si le Serbe s’ali­gnera à Roland‐Garros le 18 mai prochain. 

« Je serai très curieux de voir combien de matchs il dispu­tera sur terre battue. C’est la surface la plus exigeante physi­que­ment. Va‐t‐il disputer un tournoi avant Roland‐Garros ? Va‐t‐il même parti­ciper à Roland‐Garros ? Va‐t‐il se concen­trer unique­ment sur le gazon ? Qui sait. Je peux imaginer un scénario où il ne joue pas à Paris, mais on verra. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥