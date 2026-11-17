Invité à se prononcer sur le fameux débat au sujet de la légi­ti­mité d’Alexander Zverev en tant que numéro 1 mondial, Tim Henman a tenu à prendre la défense de ce dernier en rappe­lant quelques bases du tennis.

« En termes simples, pour être numéro 1 mondial, il y a trois éléments majeurs que vous devez maîtriser. Il faut être un bon joueur de tennis, en étant capable de réaliser les coups. Il faut être fort menta­le­ment, pour gérer la pres­sion et l’aspect psycho­lo­gique des points déci­sifs. Et il faut être un très bon athlète. Les éléments qui composent cette capa­cité athlé­tique sont le jeu de jambes, l’équilibre, la vitesse, l’endurance, mais aussi la rési­lience. Avec tout le respect que je leur dois, Alcaraz et Sinner n’ont pas fait preuve de cela cette année, car Sinner a manqué six mois et Alcaraz quatre mois et demi. Pour moi, Zverev est proba­ble­ment le joueur masculin le plus résis­tant du circuit. Il joue semaine après semaine, il dispute pas mal de matchs en double. Vous savez, il ne se blesse pas. Que l’on remette en cause la légi­ti­mité de son statut de n° 1 mondial, c’est de la pure folie. On ne peut pas accu­muler ces points sans réaliser de grandes perfor­mances lors des grands tour­nois. Il était à un jeu de service près d’atteindre les quatre finales de Grand Chelem ; il a perdu ce match abso­lu­ment épique contre Alcaraz en demi‐finale de l’Open d’Australie », a déclaré Henman , consul­tant sur Sky Sports.