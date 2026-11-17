Invité à se prononcer sur le fameux débat au sujet de la légitimité d’Alexander Zverev en tant que numéro 1 mondial, Tim Henman a tenu à prendre la défense de ce dernier en rappelant quelques bases du tennis.
« En termes simples, pour être numéro 1 mondial, il y a trois éléments majeurs que vous devez maîtriser. Il faut être un bon joueur de tennis, en étant capable de réaliser les coups. Il faut être fort mentalement, pour gérer la pression et l’aspect psychologique des points décisifs. Et il faut être un très bon athlète. Les éléments qui composent cette capacité athlétique sont le jeu de jambes, l’équilibre, la vitesse, l’endurance, mais aussi la résilience. Avec tout le respect que je leur dois, Alcaraz et Sinner n’ont pas fait preuve de cela cette année, car Sinner a manqué six mois et Alcaraz quatre mois et demi. Pour moi, Zverev est probablement le joueur masculin le plus résistant du circuit. Il joue semaine après semaine, il dispute pas mal de matchs en double. Vous savez, il ne se blesse pas. Que l’on remette en cause la légitimité de son statut de n° 1 mondial, c’est de la pure folie. On ne peut pas accumuler ces points sans réaliser de grandes performances lors des grands tournois. Il était à un jeu de service près d’atteindre les quatre finales de Grand Chelem ; il a perdu ce match absolument épique contre Alcaraz en demi‐finale de l’Open d’Australie », a déclaré Henman , consultant sur Sky Sports.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 12:02